قرارات مهمة للأعلى للإعلام.. وقف قناتى نجم الجماهير وعبد الناصر زيدان على يوتيوب بسبب مرتضى منصور.. تفاصيل

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا الأسبوع القادم لبحث الشكاوى المقدمة إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المجلس والأكواد الإعلامية، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من الكاتب وحيد حامد ضد احدى شركات الاتصالات، يتهمها باستغلال مصنف فيلم مملوك له في عمل إعلانات للشركة دون الحصول على إذن مسبق منهم، ما اعتبره الكاتب اعتداء من الشركة على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له وتم إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.

وناقشت اللجنة شكاوى المستشار مرتضى منصور ضد قيام أبو المعاطي زكي باستغلال قناته على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك والصفحة الشخصية له وقيامه بسب الشاكي ومجلس إدارة نادي الزمالك وتبين للجنة بعد الاطلاع على تفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشات صحة الشكوى



وأوصت اللجنة بحجب قناة "نجم الجماهير" على اليوتيوب وصفحة "نجم الجماهير" على الفيسبوك وصفحة أبو المعاطي زكي الشخصية على الفيسبوك.

وأوصت اللجنة بعرض الأمر على اجتماع المجلس لبحث حجب قناة "كورة بلدنا" على اليوتيوب وقناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، حيث تبين أن عبد الناصر زيدان استغل القناتين في سب وقذف وتوجيه إهانات بالغة جسيمة للشاكي بالمخالفة للقانون والأكواد والمعايير الإعلامية.

وكان المجلس قد قرر وقف برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك لمدة أسبوعين، في الشكاوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حيث تبين للجنة قيام البرنامج بمخالفة الأكواد والمعايير، ولتوجيه اتهامات له دون سند أو دليل وتناوله رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية بألفاظ خارجة.