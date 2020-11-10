جاء من الطبيعة ليضاعف الأزمة .. العلماء يواجهون خطر انتاج لقاح كورونا بسبب حيوان المنك

تزامنا مع ظهور لقاح واعد مضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركتي "فايزر" و"بيونتك" في نيويورك، يبدو أن هناك حيوانا قد يقوض هذه الجهود ويفسد تفاؤل العالم بقرب نهاية الأزمة.

فقد شهدت الأشهر الأخيرة إقدام السلطات الصحية في الدنمارك على إعدام الملايين من حيوان المنك، بسبب مخاوف بشأن طفرة طرأت على فيروس كورونا المستجد بداخله، وانتقلت منه إلى البشر، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة بعد اكتشاف "نوع فريد" من فيروس كورونا لدى 12 مريضا، تلقوا العدوى من حيوان المنك.

بدأت القصة عندما أصيب أكثر من 200 شخص بسلالات فيروس كورونا المتحورة في حيوان المنك في الدنمارك منذ يونيو الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومن بين المصابين 12 حالة وصفت بأنها من "نوع فريد" من الفيروس، وذلك في منطقة غوتلاند شمالي البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات أظهرت أن المصابين الـ12 تتراوح أعمارهم بين 7 و79 عاما، وذكر الأطباء أن هؤلاء المرضى كانت لديهم معدلات قليلة وحساسة من الأجسام المضادة، مما يثير مخاوف من أنها قد تقوض تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

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بدأت القصة عندما أصيب أكثر من 200 شخص بسلالات فيروس كورونا المتحورة في حيوان المنك في الدنمارك منذ يونيو الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات أظهرت أن المصابين الـ12 تتراوح أعمارهم بين 7 و79 عاما، وذكر الأطباء أن هؤلاء المرضى كانت لديهم معدلات قليلة وحساسة من الأجسام المضادة، مما يثير مخاوف من أنها قد تقوض تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.