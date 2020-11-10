أنيسة حسونة لـتحيا مصر: رسائل الإخوان للإدارة الأمريكية الجديدة نوع من الوهم.. ولابد من تكوين جماعات ضغط لمساندة مصالح مصر

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـتحيا مصر، إن رسائل التنهئة التى قدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، للإدارة الأمريكية الجديدة يعد سوء تقدير، لأنهم يظنون واهمين أن الترحيب بالرئيس الجديد سيعطيهم نقاط إيجابية، وهذا غير صحيح.

وتابعت، الإدارة الأمريكية تتعامل مع الدولة المصرية بمؤسساتها القائمة، وشعبها الكبير، ولا تهتم بجماعة إرهابية تحاول أن تكسب ودها، ونحن قادرون على إدارة علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت أى قيادة.

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