آسر ياسين يتخلص من فيروس كورونا على طريقته الخاصة "فيديو"

سخر الفنان آسر ياسين، من الهواجس التي باتت تطارده بسبب فيروس كورونا، وذلك منذ رجوعه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وظهور بعض أعراض الكورونا عليه إلا أن الطبيب طلب منه التعامل مع تلك الأعراض بإعتبارها كورونا، دون إنتظار نتيجة المسحة.

نشر "ياسين"، مقطع فيديو قصير عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، من داخل حمام سباحة ساخن، وعلق قائلًا: "الكورونا وإحنا بنغليها".



تواجد الفنان آسر ياسين بصحبة عائلته في مدينة الجونة حيث شارك في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن ثم حضر حفل زفاف الفنانة درة.

اقرأ أيضًا..شكوك حول إصابة آسر ياسين بفيروس كورونا بسبب البصل "فيديو"



الجدير بالذكر، أن أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم منهم سارة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز، ريم العدل، بسمة، نشوى مصطفى.