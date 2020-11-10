إعلام الزقازيق تمنح باحثة الدكتوراه عن حملات التسويق الإلكتروني للأجهزة الحكومية

حصلت الباحثة مرفت عبد الحميد علي، على درجة الدكتوراه ومرتبة الشرف الأولى من قسم الإعلام كلية الأداب جامعة الزقازيق، في موضوع حملات التسويق الالكتروني للأجهزة الحكومية ودورها في تشكيل صورتها الذهنية لدى الجمهور، دراسة تطبيقية.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة الرقمية بقسم الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة رئيسا ومناقشا، والدكتورة أسما حسين حافظ، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام الأسبق، كليةجامعة الزقازيق مشرفاً ومناقشا، والدكتور عبد الجواد ربيع، أستاذ الصحافة وعميد كلية الاعلام جامعة المنوفية مناقشا.

انتهت نتائج الدراسة إلى أن نسبة متابعي حملات التسويق الإلكتروني للأجهزة الحكومية "عينة الدراسة" 100% من العينة قسمت وفقاً للمتابعة إلى "دائمًا" بنسبة (70%)، و"أحيانًا" بنسبة (17.5%) و"نادرًا" بنسبة (12.5%)، وكانت أسباب ودوافع عينة الدراسة لمتابعة حملات التسويق الإلكتروني للأجهزة الحكومية عينة الدراسة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دافع الاستفادة من فرص العمل والمزايا التي يقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بمتوسط حسابي 2.71، وفي الترتيب الثاني وبمتوسط 2.68 جاءت دوافع إبداء وجهة نظرهم حول بعض القرارات من خلال عرضه بالتعليقات على المنشورات.

وأشارت النتائج الخاصة بمدى ثقة الجمهور في مضمون حملات التسويق الإلكتروني للأجهزة الحكومية أن (76%) "يثقون فيها إلى حد ما"، و"لا يثقون على الإطلاق" بنسبة (12.3%)، و"يثقون بدرجة كبيرة" بنسبة (11.8%)، وتمثلت أسباب الثقة في "معالجة الموضوع بأسلوب جيد" بنسبة (55.5%)، ثم "أسلوب الإعلان شيق" بنسبة (39.3%)، يلي ذلك "سمعة الهيئة التي تقوم بالحملة الإعلانية" بنسبة (38%)، بالإضافة إلى مدى رضا أفراد العينة عن الصورة التي تقدم بها الأجهزة الحكومية في وسائل التواصل الاجتماعي، وكما توصلت النتائج فإن النسبة الأكبر بين أفراد العينة والتي تبلغ 64.25% كانوا راضيين إلى حد ما عن تلك الصورة، بينما بلغ عدد الأفراد الذين رضوا عن صورتها وبدرجة كبير نسبة 24% من أفراد العينة، وأخيراً جاء نسبة غير الراضيين عن صورة الهيئات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي نسبة قليلة إلى حد ما وبلغت 11.75%.

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كما أشارت النتائج الخاصة بالإشباعات المتحققة من متابعة حملات التسويق الإلكتروني للأجهزة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ساهمت في التعرف على الأخبار والمعلومات عن الأحداث الجارية) بمتوسط حسابي 2.62، وفي الترتيب الثاني معرفة أشياء جديدة لم أكن أعرفها من قبل بمتوسط 2.45، وأوضحت نتائج الدراسة أن الصورة المتكونة لدى الجمهور عن الأجهزة والهيئات الحكومية من خلال متابعة حملاتها التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها جاءت إيجابية بنسبة 48.5% من إجمالي العينة أي ما يقرب على نصف عينة الدراسة، وجاءت محايدة لدى 45.8% من أفراد العينة بينما لم تأتى سلبية إلا في 5.8% فقط، وهذا يعنى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت في تكوين صورة ذهنية إيجابية لدى أفراد العينة من خلال متابعة حملات التسويق الإلكتروني.