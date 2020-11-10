السيسي في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان "تفاصيل"

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، إلى العاصمة اثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالاضافة الي المستوي الثلاثي مع قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن من المنتظر ان تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأضاف المتحدث الرسمي، انه سيتم بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.