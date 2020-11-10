عين الحسود.. إصابة زوجة النائب علاء عصام بفيروس كورونا

تعرض ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، والمرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر علاء عصام، لمستجدات مأسوية تعلقت بإصابة زوجته بالوباء العالمي كوفيد 19، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز قائمته الانتخابية، وضمان وصوله إلى مجلس النواب واقتناص مقعد له بالغرفة الأولى بالبرلمان.
عصام كتب تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: زوجتي قرة عيني أصيبت بكورونا..وأنا اقوم مع كل أفراد أسرتي باجراء أشعة وتحاليل لأننا مخالطون لها.
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وتابع:اللهم اشفي زوجتي واسترها علي الاسرة وعلي امي وحماتي وحماي ...اللهم امين، ليضيف: أهل دائرتي وشباب الحملة كنت اتمني ان اكون معكم الان ولكن اخشي ان انقل لاي منكم المرض وعلي لقاء قريب.
وقد وردت عشرات التعليقات التي تبدي تضامن وتعاطف مع النائب علاء عصام، مع تمنيات بالشفاء العاجل والسريع لزوجته، وأن يطمئن على صحته وصحة باقي الأسرة، ليشير آخرون إلى أن ماجرى هو إصابة للنائب بالحسد بعد وصوله مباشرة إلى البرلمان، مع التأكيد على دعوات الشفاء والتعافي في الوقت ذاته.
يشار إلى أنه قد اقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في اللجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 26 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
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