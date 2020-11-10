عين الحسود.. إصابة زوجة النائب علاء عصام بفيروس كورونا

تعرض ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، والمرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر علاء عصام، لمستجدات مأسوية تعلقت بإصابة زوجته بالوباء العالمي كوفيد 19، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز قائمته الانتخابية، وضمان وصوله إلى مجلس النواب واقتناص مقعد له بالغرفة الأولى بالبرلمان.

عصام كتب تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: زوجتي قرة عيني أصيبت بكورونا..وأنا اقوم مع كل أفراد أسرتي باجراء أشعة وتحاليل لأننا مخالطون لها.

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