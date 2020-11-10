تأجيل محكمة مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار طارق فراج، وبأمانة سر معتز أحمد، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه لجلسة 14 ديسمبر.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس "وزيري" على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه، واتهمت هيفاء وهبي محمد وزيري، باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها وحذرت الجميع من التعامل معه.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي.. والنيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوة البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمي".

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وأرجع وزيري، الاتهامات بسبب الخلاف بينه وبين هيفاء وهبي، مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ "أسباب شخصية"، مضيفًا: "هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم وبتقول في الفيلم أنها ماخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكانت مخاطرة كبيرة".

