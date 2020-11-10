الرئيس السيسى يتوجه إلى اليونان فى زيارة رسمية

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتوجه مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى اليونان، تأتى فى إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى المستوى الثلاثى مع قبرص.

وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليونانى، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون فى مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادى، وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر فى ضوء المشروعات القومية الكبرى فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.