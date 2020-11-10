احتفاء بالغ بمشاركة محمود زيدان في معرض الشارقة الدولي..توقعات متفاءلة وإشادات متتالية بمنجزاته الإبداعية

حالة من الاحتفاء الشديد عمت الوسط الصحفي والثقافي، وذلك بعدما تمكن الكاتب الموهوب محمود زيدان، من عرض المجموعة القصصية "كانت عذراء" فى معرض الشارقة الدولى للكتاب بدولة الإمارات العربية.
المشاركة المشرفة لمحمود زيدان والتي رصد تحيا مصر أصداءها الإيجابية في أوساط مختلفة، تأتي كإضافة لرصيده الكبير من النجاحات والإبداعات المختلفة، حيث سبق لزيدان الكاتب الصحفى بالاهرام المسائى أن شارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب بذات المجموعة القصصية عن دار النخبة للنشر والتوزيع.
وقد انهالت التعليقات الإيجابية على زيدان، والذي نشر مقطع فيديو يظهر عمله الأدبي بجوار جواهر من الإبداع العربي، حيث أعرب المتابعون والمعلقون عن سعادتهم بمشاركة زيدان في معرض الشارقة الدولي، مؤكدين على مايعكسه ذلك من أهمية لنصوص زيدان، والمستقبل الباهر في انتظاره.
وقد واصل المتابعون التعبير عن أمنياتهم بالتوفيق والسداد لزيدان، مع توقعات متفاءلة بالقادم من أعماله، وماسيلاقيه من نجاح منتظر.
وقد دأب محمود زيدان ا على تكثيف نشاطه وأعماله برع على أكثر من مستوى إبداعي، حيث تجسد قصصه في "كانت عذراء"، سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب في محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التي تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التي تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية في السرد.
ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذي ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة في ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن «القرية» والذات التي تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.
وتتناول قصص الكاتب قضايا متنوعة ما بين الاجتماعية والإنسانية والذاتية وتدور أغلب أحداثها بالقرية المصرية حيث ينقل فيها الكاتب تفاصيل حياة الناس هناك والآمال والآلام التي يعيشها أهل الصعيد من الفقر والحرمان والتشرد ويكشف خلالها عن قضايا مثل الثأر والبخل والخوف وغيرها.
تتميز قصص محمود زيدان بالواقعية والتنوع في مواضيعها وثراء مضامينها وكذلك أفكارها العميقة والتي قد ترتفع في كثير من الاحيان إلى مستوى المأساة لتلامس الجرح الكبير بلغة فنية رشيقة راقية وسرد قصصى مشوق وتدور الكثير من قصصه حول الفقر والتشرد والشقاء والحرمان والحزن والاغتراب الإنسانى.
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