النشرة المرورية .. ظهور كثافات مرورية على بعض المحاور بالقاهرة والجيزة

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن بعض المحاور أعلى الطريق الدائرى شهدت ظهور العديد من الأحجام بالقرب من بعض الأعمال الخاصة بتوسعة الطريق، ومن أبرز هذه الأماكن منطقة كارفور، وأعلى نفق السلام وأما عن باقى الحركة المروية بالطريق الدائرى مرضية وتشهد سيولة لحركة السيارات.

وتابع صابر:" ظهرت بعض الأحجام فى شارع جامعة القاهرة وطالب قائدى المركبات اتخاذ شارع السودان أو مراد".

وذكر أن الأحجام تنحسر فى محافظة القاهرة أعلى كوبرى أكتوبر، و15 مايو، ووجه باتخاذ كوبرى عباس والساحل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، وأكد أن هناك بعض الأحجام ظهرت أمام حركة السيارات بمنطقة الحرفيين بسبب أعمال تطوير، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.