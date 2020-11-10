متحدث الرى: لا صحة لتعيين سيدة الدقهلية بالوزارة دون علمها

تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، شكوى تفيد بتضرر أسماء السيد الشحات حسنين، من قرية البرامون بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من اكتشاف تعيينها بالإدارة المتكاملة لهندسة رى أرمنت بمحافظة قنا ومؤمن عليها دون علمها.





وأكد المهندس محمد غانم، بمهام المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوجيه للأجهزة المختصة بالوزارة ببحث شكوى السيدة المذكورة، وتبين أن الاسم غير مدرج فى نظام الدفع الإلكترونى الخاص بالمرتبات. وأضاف أن المذكورة ليس لها أى بطاقات صرف للمرتبات فى أجهزة الوزارة، ولم يسبق تعيينها فى أى من جهات وزارة الموارد المائية والرى.

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