أهم الأخبار.. وفاة صائب عريقات.. الحرب الأهلية تهدد إثيوبيا.. ورسالة مؤثرة من نجل مرتضى منصور لوالده

نشر "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها في السطور التالية من التقرير التالي..

مخاوف من اندلاع حرب أهلية.. ماهى أسباب المواجهات العسكرية فى أثيوبيا؟

يبدو أن الأوضاع تزداد خطورة داخل إثيوبيا حيث تسارعت الأحداث خاصة بعد أن أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، استمرار العملية العسكرية في إقليم تيجراي ضد الجماعات المسلحة التي تتهمها أديس أبابا بشن هجمات ضد القوات الحكومية .. للمزيد اضغط هنا

صديق صائب عريقات لـ دوت الخليج: تلقيت منه آخر رسالة قبل نقله للعناية المركزة بساعة كشفت عن ألمه الشديد

نعى الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني البارز، وأحد الناشطين في عناصر مقاومة فتح ببالغ الحزن والأسي، رحيل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذى رحل اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. .. للمزيد اضغط هنا

رسالة مؤثرة من أحمد مرتضى منصور لوالده بعد خسارته فى الانتخابات

دعم أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، والده مرتضى منصور، بعد خسارته في انتخابات مجلس النواب 2020.

الموجة الثالثة من كورونا.. هل تصل مصر أم سينهي لقاح فايزر الوباء؟

في الوقت الذي يحارب فيه العالم الموجة الثانية من فيروس كورونا التاجي ، وتوقعات تفشيه في مصر مع شتاء هذا العام، تحدث العديد من الخبراء عن الموجة الثالثة الأشد قسوة من فيروس SARS-CoV-2 ، خاصة في ظل وجود العديد من الطفرات والتحولات التي يشهدها كورونا منذ تفشيه في أواخر العام الماضي. .. للمزيد اضغط هنا

القصة الكاملة لـ شائعات انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رسائل رومانسية للنفي

عادت الشائعات تطارد الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب من جديد، والتي تشير إلى انفصالهما، وهو الأمر الذي أصبح يتكرر مرارا وتكرارا دون الكشف عن مصدر هذه الشائعة، لتقرر شيرين الرد برسائل رومانسية عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي .. للمزيد اضغط هنا