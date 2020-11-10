"المهندسين" تنظم دورات تأهيل للحصول على درجة استشاري ضبط جودة التنفيذ

زف المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين بشرى سارة لمهندسي شعبة مدني.

وأشار إلى أنه بناء على التنسيق بين شعبة مدني وهيئة مكتب النقابة العامة والمجلس الأعلى للنقابة تقرر تعديل مجال استشاري إشراف على التنفيذ إلى مجال ضبط جودة التنفيذ.

وأضاف رمزي أنه قد توافقت شعبة مدني مع هيئة المكتب ومجلس النقابة بخصوص مهندسي مدني الذين تقدموا للحصول على درجة استشاري في الإشراف على التنفيذ، لافتا إلى أن الشعبة المدنية ستقوم بالتعاون مع نخبة من اساتذة كلية الهندسة والمهندسين الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال بتنظيم دورة تدريبية للتأهيل للحصول على درجة الاستشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ.

وسيتم لاحقا الإعلان عن الموعد والتفاصيل كاملة.

كانت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس أحمد رمزى قد قامت باختتام فعاليات سلسلة محاضراتها المجانية اخر اكتوبر الماضي فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى، وقامت بتكريم الاساتذة والقامات العلمية التي تطوعت بإعطاء هذه المحاضرات.

وأعرب رئيس الشعبة المدنية عن سعادته لتنظيم المحاضرات السبع فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى، والتى تم تنظيمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ، كاشفا عن البدء فى تنظيم سلسلة محاضرات أخرى فى إحدى مجالات الهندسة المدنية فى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأبدى رمزى أمله أن تكون الشعبة استطاعت فى تقديم ما هو مفيد للمهندسين، واعدا ببذل كل الجهود فى المرحلة القادمة لتحقيق كل طلبات المهندسين والاستفادة من آرائهم التى شملتها استمارات الاستقصاء.

وشهدت الاحتفالية عقد آخر المحاضرات السبع المجانية لشعبة الهندسة المدنية تحت عنوان " التحديات الانشائية التى تواجه تصميم المبانى العالية فى مصر " حاضر فيها الاستاذ الدكتور مهندس طارق كمال حسان استاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة عين شمس

وتم تكريم الأساتذة المتطوعين فى تقديم المحاضرات حيث قام المهندس هانى ضاحى بتسليمهم درع النقابة وشهادات التقدير ،وكذا تسليم المهندسين شهادات حضور المحاضرات البالغ عددهم 285 مهندسا.