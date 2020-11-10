الرى توضح حقيقة شكوى مواطنة لتعيينها بالجهاز الإدارى بالدولة دون علمها

كشفت وزارة الري والموارد المائية عن حقيقة ما أثير عن تعيين سيدة منذ سنوات بالجهاز الإداري للدولة ووجود تأمينات لها دون علمها.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه تم توجيه الأجهزة المختصة بوزارة الموارد المائية والري ببحث شكوي السيدة المذكورة ، وتبين أن إسمها غير مدرج فى نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمرتبات وليس لها أي بطاقات صرف خاصة بالمرتبات فى أجهزة الوزارة ، ولم يسبق تعيينها فى أي من جهات وزارة الموارد المائية والرى.
وأشارت الوزارة إلى أن تحركها جاء فى ضوء ما نُشر ببعض وسائل الاعلام يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020 بخصوص تضرر السيدة/ أسماء السيد الشحات حسنين من قرية البرامون بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من إكتشاف تعيينها بالجهاز الإداري للدولة وذلك بالإدارة المتكاملة لهندسة ري أرمنت بمحافظة قنا ومؤمن عليها دون علمها.
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