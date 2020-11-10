معهد الفلك: مرصد القطامية يرصد مذنب أطلس المكتشف حديثا

صرح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى بأنه تم رصد مذنب أطلس (C/ 2020 M3) المكتشف في 27 يونيو الماضي من قبل برنامج البحث عن الكويكبات.
وأشار القاضي - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن ذلك يأتي في إطار المهمات البحثية، والدور المجتمعى لمرصد القطامية الفلكي لمتابعة الأجسام والأجرام الفلكية التى توجد في المحيط القريب من الأرض، والتي يمكن رؤيتها ورصدها عن طريق التليسكوبات المتاحة.
وأضاف أن "درجة لمعان المذنب الآن تقترب من 5,8 ويمكن مشاهدة جليا بالعين المجردة في جهة الجنوب الشرقي من السماء تحديدا عند كوكبة الجبار، وأن أفضل وقت للمشاهدة قبل طلوع الفجر وهو في أشد تألقه وهو يتسلق كوكبة الجبار (الصياد - Orion)، كما يمكن استخدام منظار فلكي صغير لرؤية أكثر وضوحا مما تتيح للمشاهد رؤية المذنب برأس وذيل".
ومن جهته، قال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد "إنه لمن يرغب من الهواه ودارسى الفلك في تصوير مثل هذه الأجسام نادرة الظهور في السماء عليه استخدام كاميرا من نوع الديجيتال (الرقمية) الحديثة نظرًا لتقنية العالية في التصوير الفلكي".
وأضاف أن قسم الفلك بالمعهد يقوم بعمل أرصاد مستمرة واستقبال الجمهور العام لمن يرغب المشاهدة أو التصوير، وذلك بمرصد القطامية الفلكي، والذي يبعد عن مدينة القاهرة حوالي مسافة 80 كم تقريبا، وذلك خلال أيام الأسبوع أو الأجازات (الجمعة والسبت) حتى 20 نوفمبر الجاري مع تصريح مسبق للزيارة من قبل رئيس قسم الفلك.
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