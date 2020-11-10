مكاتب خدمات أبو العينين يدا بيد مع حي العجوزة لتطوير جزيرة العرب

وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، فرق العمل التابعة لمكاتب خدمات المواطنين، بمتابعة أعمال التطوير بشارع جزيرة العرب بالعجوزة، ومعاونة العاملين بقسم التشجير بحي العجوزة وتوفير ما يلزم من إمدادات ووجبات تشجيعا للعاملين ومساهمةً في سرعة استكمال أعمال التطوير.
وتواصل مكاتب الخدمات التابعة للنائب محمد أبو العينين، عملها على كافة المستويات الخدمية في الجيزة والدقي والعجوزة لتلبية مطالب المواطنين، والمساهمة في بسط الخدمات لهم.
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