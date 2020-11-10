صحة النواب تقر صندوق الطوارئ الصحية مبدئيا.. وسط مطالبات بأن يكون مؤقت وعدم التضارب مع منظومة التأمين الصحي الشامل

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق الطوارئ الصحية، وسط مطالبات بضرورة العمل علي توفير العديد من البدائل لموارده المالية.

الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع القانون لدوره المنتظر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، واستدامة التمويل و الوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حالياً ازمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.

من جانبه طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث جيدا عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع

الصحي، مشددا على ضرورة أن يكون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية بشكل مؤقت، مؤكدا علي أهمية هذا الصندوق في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا، وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الجائحة.

ودعا أبو العلا، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مجددا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم القطاع الطبي.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية وقال عبد القوى:" لقد عانينا سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة مما أضعف تطبيق هذا القانون".

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