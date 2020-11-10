اجتماع ثاني لهيئة مكتب الشيوخ ...واللائحة الداخلية برأس المناقشات لعرضها بجلسة 29 نوفمبر

انطلق مساء اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماع لهيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق أعمال المجلس في 18 أكتوبر الماضي، حيث من المنتظر أن يتم بحث خطة العمل خلال الأيام المقبلة، في الانعقاد المنتظر للجلسة العامة في 29 نوفمبر.



يشار إلي أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ استقبل اليوم بمكتبه نيافة الانبا باخوم المعاون البطريركي للاقباط الكاثوليك حيث قدم التهنئة للمستشار (عبدالرازق) بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ.

وأعرب عن تقديره لهذا الاختيار وتوليه هذا المنصب مؤكدا ان اختيار الكفاءات للمواقع هو امر جيد لبلادنا.. لافتاً الي أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قيمة قانونية وسياسية كبيرة وله اسهاماته الوطنية الواضحة للجميع، كما استقبل أيضا النائب العام .

يأتي ذلك في الوقت الذي يكون محور الاجتماع حول الانتهاء من تقرير لجنة اللائحة الداخلية حتى يكون جاهز للعرض علي جلسة 29 نوفمبر، وإنهاء كافة المواد المؤجلة بشأن الاختصاصات، ليتم إقرار اللائحة وعرضها علي مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.