مهاجمة العملية الانتخابية والتشكيك بها، أمر أعتاد عليه الخاسرين الذين لم يحققوا نتائج إيجابية، فى انتخابات أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، وكان فى مقدمة الخاسرين، أسامة شرشر، الذى بدأ فى مهاجمة سير العملية الانتخابية منذ بدايتها، متهمًا كل أطرافها، حتى أنه وصف أبناء دائرته، الذين أسقطوه بأنهم" أهل طبل وزمر وغش وخيانة". أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، الذى ظل يمتدح أهل دائرته، طوال الفترة الماضية، محاولًا التقرب إليهم، حتى يدعموه فى الانتخابات البرلمانية، تحولوا من وجهة نظره، بعد سقوطه المدوى فى الانتخابات إلى مجموعة من " الطبالين الذين اساءو الاختيار، وواصفًا إياهم بأهل طبل ورقص وغش وخيانة".

" أنت متعالى وغرور ولم تقدم أى شئ لأهل الدائرة"، كان الرد لأحد المعلقين على منشور أسامة شرشر الطويل، الذى حاول فيه التهكم والتجنى على سير العملية الانتخابية، وعلق آخر:" إذا لم تستحى فاكتب ما شئت.. شكلك بترمى الكلام على نفسك". وعلمت " تحيا مصر" من مصادرها بأن أسامة شرشر، لم يقدم أى شئ لدائرته، إنما كان دوره هو الالتصاق بالأجهزة المحلية عند تنفيذ مشروع معد مسبقًا، والتصوير بجانبهم، لترك إيحاء أنه من سعى إلى تنفيذ المشروعات، التى تقدمها الدولة، خدمة للمواطنين. ظل أسامة شرشر طوال مدة وجوده فى المجلس يمتدح السلطة التنفيذية، ويتقرب إليها، وفى منشوره الطويل، على الفيس بوك، حاول تقديم نفسه معارضًا، كان يتحدث بلسان الناس، وتلك مفارقة تبين إلى أى مدى يصل الحال بالخاسر. وجود أسامة شرشر، فى مجلس النواب، من الجانب التشريعى يكاد يكون نادرًا أو شبه معدوم، فالنائب الذى ظل عضوًا فى لجنة الثقافة والإعلام لمدة 5 سنوات لم يقدم تشريعات جادة تساعد على نهضة الإعلام، أو تطويره، إنما كانت وجهته دائما هو الاصطياد فى الماء العكر، والتوجه إلى معارك جانبية لا تخدم مصلحة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر " متعالى ومغرور ولم يقدم شئ" .. أبناء دائرة " منوف" يردون على أسامة شرشر بعد هجومه على العملية الانتخابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.