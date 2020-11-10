العنود العيسى تثير الجدل بقصة زواجها من 4 نجوم سعوديين

العنود العيسى تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" وخاصة في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء تصريحاتها المثيرة للجدل والتي وصفها البعض بالخادشة للحياء.

باتت العنود العيسى عارضة الازياء السعودية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"" بعد إنتشار فيديو عارٍ لها، لتخرج وتبرر موقفها قائلة: "ياربي نزل المقطع بالغلط، كنت عم بلبس وبحطها خاص، أمانة حذفوها".

العنود العيسى تثير الجدل



ردت العنود العيسى على أحد المتابعين بسؤاله اذا كانت تعرف أغنية الفنان السعودي الراحل طلال مداح، قائلة: "طلال مداح ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد، متزوجتن كلهم بمخيلتي وشكرًا".

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الجدير بالذكر، أن العنود العيسى هي طالبة سعودية مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، إلا أنه تردد اسمها كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

