تحيا مصر يرصد غرق مستشفي ابنوب المركزي بالمياه والمخلفات الخطرة في غياب الإدارة

رصدت عدسة مراسل بوابة تحيا مصر كارثة كبري رشح للمياه أمام قسم الاستقبال بمستشفي ابنوب المركزي مما جعل الأمر يعوق للمرضي أثناء توجهه الي قسم الاستقبال لأخذ العلاج اللازم جاء ذلك أثناء توصيل دعم الاستقبال بسرنجات تبرع من اهل الخير بناء علي مبادرة مراسل بوابة تحيا مصر نتيجة لوجود مشكلة في الشراء الموحد فضلا عن النفايات الخطرة "السرنجات" علي أحد اسررة الاستقبال بمستشفي ابنوب المركزي وقمامة داخل المستشفي بالطابق الأرضي في بداية سلم المستشفي

وقال شهود عيان أن رشح المياه جاء بناء علي تلف في ماتور مياه خلف قسم الاستقبال دون حل المشكلة من مسؤولي المستشفي وأصبحت المياه تعوق دخول المرضي الي قسم الاستقبال والإدارة ودن من طين وودن من عجين.

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وفي سياق متصل تم التواصل مع الجهات التنفيذية بأبنوب واكدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل مشكلة رشح المياه