باريس سان جيرمان: "نستطيع شراء كريستيانو عندما يرغب"

رد ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان على التكهنات التي تربط رونالدو - الذي لم يتبق سوى 18 شهرًا على عقده مع يوفنتوس - بالانتقال من تورينو إلى باريس.

ولم يتبق أمام رونالدو سوى 18 شهرًا في صفقته مع يوفنتوس ، لكنه لا يزال مرتبطًا بشدة بالانتقال إلى "بارك دي برينس"، وقد يكون التحول إلى النادي الفرنسي، البالغ من العمر 35 عامًا، آخر مرة في مسيرته ، لكن مستوى رونالدو لا يظهر أي علامات على التراجع.

سجل النجم البرتغالي ستة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن فاز بألقاب متتالية منذ انتقاله من ريال مدريد في عام 2018، في صفقة بلغت قيمتها 99.2 مليون جنيه إسترليني.

وأدى شكل رونالدو المثير للإعجاب إلى تصعيد التكهنات حول مستقبله ، وعندما سُئل عن علاقة باريس سان جيرمان بالفائز خمس مرات بالكرة الذهبية، ترك ليوناردو الباب مفتوحًا أمام الانتقال برد سياسي.

وقال رئيس باريس سان جيرمان: "بالنسبة لرونالدو ، إذا استيقظ في الصباح وقال أريد الانضمام إلى فريق جديد ، أين يمكن أن يذهب؟".

وتابع:"هناك خمسة أو ستة أندية فقط يمكنه الانضمام إليها ، إنها دائرة مغلقة وباريس سان جيرمان من ضمنها".

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