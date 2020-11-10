المستشارة الألمانية: لا نهدف إلى وضع الإسلام في مواجهة المسيحية.. وندين كل أنواع الكراهية

قالت المستشارة الألمانية:" أننا لا نهدف إلى وضع الإسلام فى مواجهة المسيحية، مشددة على أن ألمانيا تدين بشكل كامل كل أنواع الكراهية".
وتابعت خلال مؤتمر صحفى، من الضروري وبشكل عاجل لأوروبا إصلاح منطقة شنغن على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة»، مؤكدةً أن «نظام الدخول والخروج في منطقة شنغن، يجب أن يكون جاهزا في عام 2022». ولفتت إلى أنه «من الضروري معرفة من يدخل ومن يغادر المنطقة».
وشددت المستشارة الألمانية على أنه «من الضروري وبشكل عاجل لأوروبا إصلاح منطقة شنغن على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة».
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وقالت: «نظام الدخول والخروج في منطقة شنغن، يجب أن يكون جاهزا في عام 2022»، مشيرة إلى أنه من الضروري معرفة من يدخل ومن يغادر المنطقة.
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