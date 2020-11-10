عاجل .. تأييد حبس صالح جمعة

قررت محكمة جنح القاهرة، برئاسة المستشار علي عبدالحميد، قبول استئناف صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، على حكم حبسه شهر وكفالة 500 جنيه، بتهمة المشاجرة مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة، ورُفض الموضوع وتأييد حكم أول درجة.

كان هذا إثر مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته، وقضت جلسة يوم 13/11/2018، بالقضية رقم 5045، بحكم غيابي بالحبس شهر وكفالة ٥٠٠ جنيه، بالإضافة إلى مصاريف القضية.

وعارض اللاعب في جلسة 3/11/2020، وكان ذلك في يوم الواقعة الشهيرة بحادثة سيارة صالح جمعة، منذ شهر تقريبا.

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وتم تأييد الحكم الغيابي بعد حجز القضية لـ اليوم الموافق ١٠/١١/٢٠٢٠ بالحبس لمدة شهر ولكن يمكن للاعب الطعن بالاستيئاف على الحكم.

