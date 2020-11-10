المصرية للاتصالات تطلق باقة MAX الجديدة.. اعر ف تفاصيلها



أعلنت المصرية للاتصالات عن إطلاق باقة MAX الجديدة بسرعات فائقة للإنترنت وسعة تحميل مختلفة حسب قدرة الخط الأرضي، لذا يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل على باقات المصرية للاتصالات نت للتليفون الأرضي حسب الاستخدام والسرعات. المصرية للاتصالات WE



ونشرت المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية، "الآن ولأول مرة في مصر، مع باقة MAX الجديدة إستمتع بأكبر وأسرع باقة إنترنت أرضي بسعة تحميل1 TBوسرعة تصل الي 200 Mbps". اقرأ أيضًا.. رابط المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020



باقات المصرية للاتصالات للنت الأرضي



حددت المصرية للاتصالات باقات المصرية للاتصالات للنت الأرضي على النحو التالي:

- سرعة باقات Super تصل الي 30 ميجابت/ث

- سرعة باقات Mega تصل الي 70 ميجابت/ث

- سرعة باقات Ultra تصل الي 100 ميجابت/ث

- سرعة باقة MAX تصل الي 200 ميجابت/ث وأشارت المصرية للاتصالات إلى يمكنكم الاشتراك في باقات WE Space من خلال فروع WE أو من خلال خدمة العملاء (111 أو19777).



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