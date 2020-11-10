مركز المعلومات: مصر تتقدم فى مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2020

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وتقدمت مصر فى المؤشر - الذى يركز بشكل أساسى على التحول الرقمى - محتلة المركز الـ 84 من بين 134 دولة فى 2020 مقارنة بالمركز الـ 92 من بين 121 دولة فى 2019، حيث تقدمت مصر فى 3 محاور وهى: محور التكنولوجيا، ومحور السكان، ومحور الأثر.
وسلط المؤشر الضوء على تأثير جائحة "كوفيد-19" فى تسريع التحول الرقمى والإفراط فى استخدام التكنولوجيا؛ وهو ما يعمق الفجوة بين الدول الأكثر استعدادا لتبنى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبين الدول الأقل استعدادًا.
ويقيم مؤشر "جاهزية الشبكات" هذا العام الدول تبعًا لـ 60 مؤشرا فرعيًا، ضمن 4 محاور رئيسة هى: محور التكنولوجيا الذى يقيم البنية التحتية التكنولوجية للدول، والتطبيقات التى يمكن ترويجها للاستخدام المحلى، والقدرة على تحمل التكاليف، ومحور السكان الذى يُقيم استخدامات الأفراد والحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح المواطنين، ومحور الأثر حيث يقيم الأثر الاقتصادى والاجتماعى والبشرى؛ نتيجة تطبيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فى ذلك مؤشرات الصحة والتعليم والبيئة، بالإضافة إلى محور الحوكمة وهو المحور المسؤول عن قياس مدى توافر أطر تشريعية تقلص من الفجوات الرقمية داخل كل دولة، ومعالجة قضايا مثل عدم المساواة فى الاستخدام.
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