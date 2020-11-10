البعثة الدولية تشيد بتعامل القضاة وموظفي اللجان في انتخابات مجلس النواب

أشادت البِعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بمستوى التعامل الجيد من قبل القضاة وموظفي اللجان الانتخابية للمتابعين، حيث قوبلوا بترحاب شديد ومارسوا دورهم في أعمال المتابعة دون عوائق.

وأكدت البعثة الدولية على توافق القوانين المصرية والقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات،

كما أكدت البعثة على أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين في المواعيد الرسمية ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بتأخر فتح اللجان او منع أي ناخب من التصويت.

كما أكدت البعثة على توافر كل الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية "الصناديق الشفافة – الساتر – أوراق الاقتراع – الجداول الانتخابية" كما أكدت البعثة الدولية على وجود قدر كبير من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مما ساهم في تجاوز مصر عقبة كورونا وتم التغلب على التحديات وإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل جيد باستثناء بعض الناخبين لم يلتزموا بارتداء الكمامات وضوابط التباعد

ولاحظت البِعثة تزايد معدلات الإقبال والمشاركة من الناخبين في عدد من المحافظات مثل "القاهرة - المنوفية – الشرقية - شمال سيناء" وخاصة خلال اليوم الثاني من التصويت.

وأشادت البعثة بمشاركة المرأة المصرية وتضيف البعثة أن رجال الأمن المنوط بهم حماية مقار الاقتراع أداروا العملية باحترافية، دون وجود ما يؤثر على سلامة التصويت، ودون وقوع أعمال عنف تعرقل العملية الانتخابية.

وأكدت البعثة على أنه رغم وجود مساعدات لذوي الإعاقة وكبار السن، إلا أن البنية التحتية لمقار الاقتراع لا تزال غير ملائمة وتحتاج الي تطوير.

وتوضح البِعثة أنه وبالرغم من وجود العديد من الإيجابيات، إلا أن غياب الوعي السياسي لا يزال عقبة تواجه الناخبين والمرشحين على حدٍ سواء، وهو ما نتج عنه توزيع النقود في عدد من الدوائر الانتخابية من أجل التأثير على إرادة الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين وهذا ما حاول رجال الشرطة منعه والسيطرة عليه وبالفعل قامت أجهزة الأمن بالقبض علي بعض سماسرة الانتخابات وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في مثل هذه الوقائع.

كما تقوم اللجهات القضائية بالتحقيق في كل شكوي تقدم اليها من أي طرف وأبرز الملاحظات التي تابعتها البعثة هي انتشار خرق الصمت الانتخابي واستمرار حملات عدد كبير من المرشحين بتنفيذ أعمال الدعاية الانتخابية أمام المدارس والشوارع المحيطة بلجان الاقتراع، واستخدام المكبرات الصوتية للترويج للمرشحين.

فيما يتعلق بالطعون نظرت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون في المرحله الاولي بعضها تم تأجيله وقبلت البعض الآخر وتمت إحالة البعض لمحكمة النقض وجار حصر جميع الطعون المقدمه في المرحلة الثانية.

وبرغم ما شهدته المرحلتان الأولى والثانية في انتخابات مجلس النواب المصري 2020، من وجود مخالفات من قبل عدد من المرشحين، سواء بتجاوز حجم الانفاق الانتخابي، أو استخدام ما يُطلق عليه "المال السياسي" للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم، إلا أن النتائج كانت مفاجأة في عدد كبير من الدوائر، والتي كان فيها الكلمة العليا للشعب المصري وللناخبين الذين لم يتأثروا بحجم الانفاق الكبير، واختاروا من يمثلهم بحرية كاملة.

وبشكل عام، سارت العملية الانتخابية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بهدوء، ولم ترصد البعثة أي أفعال تشكك في نزاهة وحيادية وحرية الانتخابات.

وقدمت البعثة مجموعة توصيات اثناء اجتماعها مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قبل عقد الموتمر مباشرة ومن ابرزها ضرورة تعاون كل أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوقوف ضد تجاوز حدود الانفاق الانتخابي أو محاولة استغلال احتياجات المواطنين لشراء أصواتهم.