خبير أوبئة: مصر ستحصل على أي لقاح لـ كورونا عن طريق الكوفاكس

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الأوبئة، إن مبادرة "COVAX" أنشأتها منظمة الصحة العالمية للتوزيع العادل للقاحات وتتضمن "GAVI" التي تضمن التوزيع للقاحات للدول النامية ومصر كانت تعمل معها.

وأكد خبير الأوبئة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه يوجد ثلاث دول وهي أمريكا والصين وروسيا، انسحبت من المبادرة، وأنهم سيقومون بشراء اللقاح لأنفسهم ولا يريدون التبرع، ويرون أن التبرع به ضرر بمصلحة شعوبهم وأنهم أولى "vaccine nationalism" ويوجد حديث أنهم يريدون إعطاء اللقاح لـ٦٠%؜ من شعوبهم، مضيفا أنه بذلك الشكل لن يتبقي حقنة واحدة، ضد فيروس كورونا، وذلك دليل على الأنانية وعدم الوعي.

وأوضح عنان تفاصيل المبادرة كالتالي:

- المبادرة تخدم ٩٢ دولة نامية للتوزيع العادل للقاحات منها مصر.

- الهدف هو تطعيم ٣٪؜ من سكان كل دولة في العالم وبعد ذلك تصل لـ٢٠٪؜ من سكان كل دولة وذلك النظام غير عادل بالتوزيع.

- لكي تستطيع المبادرة عمل ذلك تحتاج إلى تبرعات من دول العالم تقدر بـ ٢ مليار دولار لمرحلة الـ ٣٪؜ تطعيم فقط.

- حتى الآن تبرعت ٦٤ دولة فقط والمبادرة جمعت ٣٠٠ مليون دولار فقط أي ١٥٪؜؜ من المبلغ.

- أمريكا والصين وروسيا انسحبت من المبادرة وسيقومون بشراء اللقاح لأنفسهم ولا يريدون التبرع، ويرون أن التبرع به ضر بمصلحة شعوبهم وأنهم أولى "vaccine nationalism" ويوجد حديث أنهم يريدون إعطاء اللقاح لـ٦٠%؜ من شعوبهم.

- الثلاث دول تعدادها مليار و٧٠٠ مليون شخص ما يقارب ٦٠%؜ منهم ينهي مخزون سنة من اللقاح.

- مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد عن طريق مبادرة COVAX.

- ولذلك أعلنت المنظمة منذ يومين أن الوفيات ستصل إلى 2 مليون.

- وبعد الحديث عن ارتفاع الوفيات وما يحدث من تلك الدول قالت ٣٨ دولة إنهم سيتبرعون ومنهم ٤ دول عربية.

وفي حالة إعطاء الثلاث دول اللقاح لـ٦٠٪؜ من شعبهم لن يتبقي حقنة واحدة ضد فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صرحت بأن الوزارة تتواصل مع الكوفاكس "الاتحاد العالمي للقاحات كورونا" وستقوم مصر بتوفير أى لقاح يثبت فاعليته ويعتمد بشكل نهائي من جانب الهيئات الدولية.