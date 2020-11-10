متابع دولي: البعثة الدولية التقت أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات

قال "بول أوكموا"، متابع دولي، ضمن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن البعثة التقت بأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم الحديث عن بعض ملاحظات البعثة فى إطار المتابعة، وتم الوعد بأنه سيتم العمل على تلك التوصيات.

وأضاف "بولو"، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أن هناك ملاحظة وهي أن المصريين ٢٢ مليونا ما بين ١٨ و٥٥ عاما مما يعني أن ٤٠% من الشعب المصري أقل من ٣٥ عامًا، وهم الذين أجريت من أجلهم الانتخابات.

وأشار إلى أنه كل مرة يأتي فيها إلى مصر ويري الاجتهاد والأمل في عيون الشباب، ويبدر إلى ذهنه ضرورة التذكير بهذا الجيل من الشباب، قائلًا "إنكم في مرحلة ديمقراطية عليكم الاستفادة منها بأكبر قدر، ولديكم كثير من المرشحين، راقبوا الديمقراطية عن كسب، وراقبوا المشرعين الجدد، وماذا سيفعلون".