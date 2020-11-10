متابع دولي: البعثة الدولية التقت أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات

قال "بول أوكموا"، متابع دولي، ضمن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن البعثة التقت بأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم الحديث عن بعض ملاحظات البعثة فى إطار المتابعة، وتم الوعد بأنه سيتم العمل على تلك التوصيات.
وأضاف "بولو"، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أن هناك ملاحظة وهي أن المصريين ٢٢ مليونا ما بين ١٨ و٥٥ عاما مما يعني أن ٤٠% من الشعب المصري أقل من ٣٥ عامًا، وهم الذين أجريت من أجلهم الانتخابات.
وأشار إلى أنه كل مرة يأتي فيها إلى مصر ويري الاجتهاد والأمل في عيون الشباب، ويبدر إلى ذهنه ضرورة التذكير بهذا الجيل من الشباب، قائلًا "إنكم في مرحلة ديمقراطية عليكم الاستفادة منها بأكبر قدر، ولديكم كثير من المرشحين، راقبوا الديمقراطية عن كسب، وراقبوا المشرعين الجدد، وماذا سيفعلون".
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