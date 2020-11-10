إنفوجراف.. مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2020

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنفوجراف نُشر على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤشر "جاهزية الشبكات"، الصادر عن معهد "بورتلانز" في أكتوبر من العام الجاري.

تقدمت مصر في المؤشر الذي يركز بشكل أساسي على التحول الرقمي، محتلة المركز الـ 84 من بين 134 دولة في 2020 مقارنة بالمركز الـ 92 من بين 121 دولة في 2019؛ حيث تقدمت مصر في 3 محاور وهي: محور التكنولوجيا، ومحور السكان، ومحور الأثر، فيما تراجعت في محور الحوكمة.

وسلط المؤشر الضوء على تأثير جائحة "كوفيد-19" في تسريع التحول الرقمي والإفراط في استخدام التكنولوجيا؛ وهو ما يعمق الفجوة بين الدول الأكثر استعدادا لتبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبين الدول الأقل استعدادًا.

ويقيم مؤشر "جاهزية الشبكات" هذا العام الدول تبعًا لـ 60 مؤشرا فرعيًا، ضمن 4 محاور رئيسة هي:

محور التكنولوجيا الذي يقيم البنية التحتية التكنولوجية للدول، والتطبيقات التي يمكن ترويجها للاستخدام المحلي، والقدرة على تحمل التكاليف.

محور السكان الذي يُقيم استخدامات الأفراد والحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح المواطنين.

محور الأثر حيث يقيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري؛ نتيجة تطبيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مؤشرات الصحة والتعليم والبيئة.

محور الحوكمة وهو المحور المسئول عن قياس مدى توافر أطر تشريعية تقلص من الفجوات الرقمية داخل كل دولة، ومعالجة قضايا مثل عدم المساواة في الاستخدام.