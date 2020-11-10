“حال عدم ارتداء الكمامة” إنذارين ومنع الطالب من دخول المدرسة دون ولي أمره و6 إجراءات يتم الإلتزام بها

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محمد سياف - ابو ظبي - على مدار الساعات الماضية تم ترديد شائعة تفيد بتغريم الطالب 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الكمامة، وفي هذا الإطار تواصل مركز مجلس الوزراء الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت بدورها هذا الأمر جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أنه تم التنبية على جميع المديريات التعليمية بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومنها الكمامة، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا منعاً لزيادة أعداد الإصابات بكورونا.

“حال عدم ارتداء الكمامة” إنذارين ومنع الطالب من دخول المدرسة دون ولي أمره

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبية على جميع الطلاب الأكبر من 12 سنة بالإلتزام بالكمامة، ويتم توجيه إنذار أول ثم إنذار ثاني للطالب الغير ملتزم، وإذا تكرر الأمريمنع الطالب من دخول المدرسة دون ولي أمره، وإقرار كتابي منه بإلتزام الطالب بكمامة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب.

وبجانب قرار إلزام الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية بـ ارتداء الكمامة، تم تطبيق عدة قرارات وإجراءات احترازية حفاظاً على حماية الطلاب، وجاءت هذه الإجراءات كما يلي.

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1- تهوية الفصول والمعامل.

2- منع أي تجمعات لأولياء الأمور.

3- دخول الطلاب للفصول بانتظام.

4- تطهير الأسطح والفصول بشكل مستمر.

5- الإلتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب في الفصول وفي المجموعات.

6- إلزام جميع العاملين بالكمامة.