نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة...والنائب أشرف رشاد يؤكد: نتاج جهد وعرق وتحلي بالخلق الرياضي

وجه النائب أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة لنادي مستقبل وطن الرياضي، بعد نجاحه فى الصعود لدوري القسم الثالث.



جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت التهنئة حديثه:" نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة ...تحية شكر وتقدير لجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، هذا الانتصار يضع جميع اللاعبين أمام تحدي جديد للتأكيد أن صعودهم وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج جهد وعرق وحلم والتزام فني وسلوكي، وتحلي بالخلق الرياضي، وبالروح الرياضية".

ونجح فريق مستقبل وطن في الصعود لدوري القسم الثالث، بعد التعادل سلبيًا مع فريق منشية ناصر، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لدورة ترقي القسم الرابع لكرة القدم، والتي تنظمها منطقة القاهرة لكرة القدم بمشاركة 5 فرق.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة العاشرة لدورة ترقي القسم الرابع أيضًا عن فوز فريق إيروسبورت على فريق إسكو بهدفين مقابل هدف، ما يعني صعود فرق إيروسبورت ومستقبل وطن وإسكو لدوري القسم الثالث.