أخبار مصرية

نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة...والنائب أشرف رشاد يؤكد: نتاج جهد وعرق وتحلي بالخلق الرياضي

0 نشر
0 تبليغ

وجه النائب أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة لنادي مستقبل وطن الرياضي، بعد نجاحه فى الصعود لدوري القسم الثالث.


جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت التهنئة حديثه:" نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة ...تحية شكر وتقدير لجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، هذا الانتصار يضع جميع اللاعبين أمام تحدي جديد للتأكيد أن صعودهم وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج جهد وعرق وحلم والتزام فني وسلوكي، وتحلي بالخلق الرياضي، وبالروح الرياضية".
ونجح فريق مستقبل وطن في الصعود لدوري القسم الثالث، بعد التعادل سلبيًا مع فريق منشية ناصر، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لدورة ترقي القسم الرابع لكرة القدم، والتي تنظمها منطقة القاهرة لكرة القدم بمشاركة 5 فرق.
وأسفرت نتائج مباريات الجولة العاشرة لدورة ترقي القسم الرابع أيضًا عن فوز فريق إيروسبورت على فريق إسكو بهدفين مقابل هدف، ما يعني صعود فرق إيروسبورت ومستقبل وطن وإسكو لدوري القسم الثالث.
وتساوى فريقا منشية ناصر وإيرو سبورت في عدد النقاط، إلا أن الأفضلية جاءت لفريق إيروسبورت بالمواجهات المباشرة.

وجاء الترتيب النهائي للمجموعة على النحو التالي إسكو 12 نقطة، مستقبل وطن 12 نقطة.، إيروسبورت 11 نقطة.، منشية ناصر 11 نقطة.، نشء العمال 8 نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة...والنائب أشرف رشاد يؤكد: نتاج جهد وعرق وتحلي بالخلق الرياضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا