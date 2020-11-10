نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة...والنائب أشرف رشاد يؤكد: نتاج جهد وعرق وتحلي بالخلق الرياضي

وجه النائب أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة لنادي مستقبل وطن الرياضي، بعد نجاحه فى الصعود لدوري القسم الثالث.
جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت التهنئة حديثه:" نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة ...تحية شكر وتقدير لجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، هذا الانتصار يضع جميع اللاعبين أمام تحدي جديد للتأكيد أن صعودهم وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج جهد وعرق وحلم والتزام فني وسلوكي، وتحلي بالخلق الرياضي، وبالروح الرياضية".
وجاء الترتيب النهائي للمجموعة على النحو التالي إسكو 12 نقطة، مستقبل وطن 12 نقطة.، إيروسبورت 11 نقطة.، منشية ناصر 11 نقطة.، نشء العمال 8 نقاط.
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