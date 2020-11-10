استقالة وكيل البنتاجون للشؤون السياسية جيمس أندرسون بعد "خلاف مع البيت الأبيض"

قدم جيمس أندرسون، وكيل البنتاجون للشئون السياسية، استقالته بعد خلاف مع البيت الأبيض، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، كما قام بتعيين كريستوفر ميلر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وفي وقت سابق، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وأكد الرئيس، في هذه المناسبة، التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.