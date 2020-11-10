رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان ساخن "صور"

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب صورتها الجديدة التي نشرتها على منصات السوشيال ميديا.

اعتادت رانيا يوسف على الضجة العارمة التي تنال منها فور نشرها لصورة جديدة لها، وذلك بسبب إطلالتها المثيرة التي تحرص عليها دائمًا.

رانيا يوسف



ظهرت "رانيا" في سبق سيارات بفستان قصير للغاية لونه أحمر، لافت للأنظار، الأمر الذي كان من شأنه إثارة الجدل حولها من جديد.

لاقت الفنانة رانيا يوسف العديد من الإنتقادات اللاذعة بسبب إطلالتها العارية في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

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الجدير بالذكر، أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

