متابع دولي: وجود فئات المجتمع للمشاركة في العملية الانتخابية ظاهرة صحية

أشاد "السكندر فيجن"، متابع دولي ضمن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بما قامت به المرأة المصرية وتواجدها أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، وكذلك تواجد الشباب بصورة ملحوظة وقوية.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بمسالة الأمن فهي كانت متواجدة بشكل تأميني يضمن سير العملية الانتخابية، مشيرا الي أنه كان ترحيب كبير وحفاوة مع للناخبين.
وأشار إلى أن هناك تعاونا ملحوظا من الناخبين نحو اتابع التعليمات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات ووجود اجهزة للتعقيم.
وأكد السكندر، أن مسألة الانتخابات هي أمر هام ومتنوع، وبالتالي يكون لها حشود من اجل تحقيق الديمقراطية، مشيرا إلي انه تلاحظ أيضا وجود الأشخاص ذوي الاعاقة والشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، وهي ظاهرة صحية ويجب المحافظة عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متابع دولي: وجود فئات المجتمع للمشاركة في العملية الانتخابية ظاهرة صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.