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متابع دولي: وجود فئات المجتمع للمشاركة في العملية الانتخابية ظاهرة صحية

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أشاد "السكندر فيجن"، متابع دولي ضمن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بما قامت به المرأة المصرية وتواجدها أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، وكذلك تواجد الشباب بصورة ملحوظة وقوية. 

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بمسالة الأمن فهي كانت متواجدة بشكل تأميني يضمن سير العملية الانتخابية، مشيرا الي أنه كان ترحيب كبير وحفاوة مع للناخبين. 

وأشار إلى أن هناك تعاونا ملحوظا  من الناخبين نحو اتابع التعليمات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات ووجود اجهزة للتعقيم. 

وأكد السكندر، أن مسألة الانتخابات هي أمر هام ومتنوع، وبالتالي يكون لها حشود من اجل تحقيق الديمقراطية، مشيرا إلي انه تلاحظ أيضا وجود الأشخاص ذوي الاعاقة والشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، وهي ظاهرة صحية ويجب المحافظة عليه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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