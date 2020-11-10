القومي للمرأة يهنئ دينا شكرى على تقلدها عضوية لجنة دولية بالأمم المتحدة

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الدكتورة دينا علي شكري عضوة لجنة البحث العلمي بالمجلس ورئيسة قسم الطب الشرعي بكلية الطب بالقوات المسلحة والأستاذة بكلية الطب جامعة القاهرة لاختيارها خبيرة دولية للطب الشرعي بالأمم المتحدة للمرأة ( UN- Women ) والمؤسسة الدولية للاستجابة السريعة للعدالة ( JRR) في قضايا العنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسيه، ويعد هذا المنصب الرفيع الأول بمصر والمنطقه العربية.

وعبرت "مايا"، عن بالغ فخرها لوصول الدكتورة دينا على شكرى لهذا المنصب الدولى الهام المستحق و الذى يؤكد كفاءتها وتميزها فى جميع المناصب التى تقلدتها ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح فى جميع أعمالها .