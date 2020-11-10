اهابت غرفة شركات السياحة والسفر اعضائها ، بضرورة زيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشددت الغرفة فى إخطار حصل "دوت الخليج " على نسخة منه بالتنبية على العاملين، وخاصة المتعاملين مع السائحين بضرورة مراعاة الإجراءات الخاصة بالوقاية من الفيروس، علما بأن وزارة السياحة والآثار ستقوم من جانبها بأعمال المتابعة والتفتيش واتخاذ اللازم فى حالة المخالفة.
ونوهت غرفة الشركات السياحية على اعضائها ان تلك التعليمان تاتي فى إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وتؤكد غرفة شركات السياحة أن الإجراءات الوقائية حرصا على حياة المواطنين والسائحين واستعدادا لبدء الموسم السياحي السنوي تحسبا لإندلاع الموجه الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجه فى بلدان اخري كثيرة .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير من كورونا .. شركات السياحة تخطر أعضاءها بتشديد الإجراءات الوقائية ..مستند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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