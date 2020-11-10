مصر للطيران الناقل الرسمي لـ ملتقى الاستثمار وأسواق المال بالقاهرة

قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لملتقي الاستثمار وأسواق المال بالقاهرة الذي أقيم يومي 9 و10 نوفمبر الحالي بمشاركة أكثر من 50 متحدثا من عدة دول في مجال الاستثمار والأسواق المالية والمصارف والبنوك وشركات الذهب.
كما ضم الملتقى أكبر تجمع للشركات والبنوك في الأسواق المالية المصرية والعالمية والبنوك المصرية وشركات الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار الكبري وشركات التأمين الكبري في مصر والوطن العربي.
وحرصت "مصر للطيران"، على تقديم تسهيلات وخدمات السفر للمشاركين في الحدث الذي يهدف إلى زيادة ثقافة المستثمر المصري والعربي، حيث يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، ليستطيع المستثمر المقارنة بين أنواع الاستثمار المختلفة منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر وعلي المستثمر الاختيار بين كافة أنواع الاستثمار.
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