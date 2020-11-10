مصر للطيران تطرح تخفيضات 40% على رحلات لندن ونيويورك

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصرالعربية، طرح تخفيضات تصل إلى 40 % على أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى لندن ويمكن للعملاء شراء التذاكر حتي 30 نوفمبر وللسفر حتى 31 مايو 2021.
كما أطلقت الشركة تخفيضات للسفر من القاهرة إلى نيويورك بنسبة تصل إلى 20 % على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال لشراء التذاكر حتى 30 نوفمبر 2020 والسفر من 26 نوفمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021.
ويمكن للعملاء شراء تذاكرهم ومعرفة إجراءات السفر المطلوبة لكل دولة وشروط وأحكام العروض من خلال الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.
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