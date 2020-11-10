مسئول بوزارة الصحة: جاهزون لأسوأ سيناريو خاص بأزمة كورونا

عبر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أمله في أن تصل نسب الشفاء لدى المصابين بكورونا في مصر بعد تطبيق البروتوكول العلاجي الجديد «الرابع» لـ 98 %.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البروتوكول المصري الجديد لعلاج كورونا مصري خالص ولا يشترك مع دول أخرى.

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وأكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن كل الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي الرابع متوفرة لمدة تكفي 6 أشهر، مردفا «جاهزون لأسوأ سيناريو خاص بأزمة كورونا حتى لو تضاعفت أعداد المصابين».

