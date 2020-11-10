فيديو.. وزير التعليم يحسم الجدل: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدونه

نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تردد حول إلغاء الدراسة بسبب فيروس كورونا، قائلاً: "الدراسة ستستكمل بكورونا أو بدونه بإذن الله، ومحدش يضيع وقته، الدراسة مستمرة سواء قعدنا فى البيت أو نزلنا من البيت".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "قولا واحدا الدارسة ستستكمل ولا توجد خطة لإلغائها". وأوضح وزير التعليم، أن القنوات التعليمية أصبحت المصدر الأساسى للحصص التعليمية، كما أن هناك منصات إلكترونية يمكن الوصول إليها للتعلم.

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