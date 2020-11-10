فيديو.. مراسم استقبال الرئيس السيسى فى اليونان

نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو لمراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعاصمة اليونانية أثينا.





وكان كبار رجال الدولة اليونانيين وأعضاء السفارة المصرية بأثينا فى استقبال الرئيس السيسى فور وصوله، لتأتى الزيارة لتعكس عمق العلاقات المصرية اليونانية التى تمتد على مدار التاريخ. وتحرص القيادة المصرية على دفع أطر التعاون بين مصر واليونان فى العديد من المجالات لما تشكله اليونان من شريك استراتيجى تاريخى لمصر فى حوض البحر المتوسط.

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