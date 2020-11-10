صور .. الجيزة تكرم 17 شابا من ذوى الهمم بعد اجتيازهم امتحان محو الأمية

كرمت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، 17 شابًا من ذوى الهمم من أبناء المحافظة، تحت رعاية أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد اجتيازهم امتحان محو الأمية، بنسبة نجاح بلغت 100%، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية وهيئة تعليم الكبار بالجيزة.





وسلمت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع، الطلاب شهادات محو الأمية، والتى تعادل الشهادة الابتدائية، والتى تمكنهم من الالتحاق بالمرحلة الإعدادية مباشرة، مما يحفظ لهم الحق فى فرصة تعليم مناسبة لأعمارهم، والتى تتراوح بين 15 إلى 17 عامًا. يأتى الحفل فى إطار تشجيع المحافظة لتدعيم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، ولتحفيز الشباب وكبار السن من أهالى المحافظة، وتوفير فرص التعلم، ومحو أمية الكبار بكافة قطاعات المحافظة. حضر الحفل رئيس الجمعية الخيرية، ومدير فرع هيئة تعليم الكبار بالجيزة، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

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