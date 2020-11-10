فيديو.. شعبة الأدوية: عقارات بروتوكولات كورونا متوافرة .. إحنا مستعدين كويس

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتمعت فى شهر يوليو الماضى، مع صناع الدواء لوضع خطة للدواء، بحيث يكون مخزون الأدوية من 9 إلى 12 شهرًا، وأن تكون الإجراءات الاستيرادية 10 أيام فقط بدلا من شهرين.





وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن أدوية بروتوكولات كورونا متوافرة فى الصيدليات والمستشفيات، معلقًا: "إحنا مستعدين كويس قوى". وعن لقاحات كورونا قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركة فايزر رائدة فى صناعة الدواء، ولقاحها ضد كورونا فى المرحلة الثالثة ونتائجة مبشرة، معلقًا: "لقاح فايزر يعنى أن هناك أمل".

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