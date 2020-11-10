فيديو.. لمدة شهر.. الإسكان تعفى المتخلفين عن سداد الأقساط من غرامات التأخير

قال المهندس محمد خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات والأراضى والمحلات من غرامات التأخير مبادرة للوزارة كل فترة تيسيرًا على الحاجزين ورفع العبء المالى عن المتخلفين.





وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، على شاشة قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن العالم أجمع مر بفترة صعبة بسبب فيروس كورونا، وهو ما أثر على التدفقات المالية لدى البعض، وهو ما جعل الوزارة تقوم بهذه المبادرة. وأوضح أن المختلفين عن السداد عليهم التوجه لجهاز المدينة ودفع الأقساط المتأخرة بالكامل، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ صدور الإعلان، لافتًا إلى أن الإعلان سيصدر غدا وسيعمم على جميع أجهزة المدن طبقا لقرار وزير الإسكان.

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