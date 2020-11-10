اليونان: زيارة السيسي تمثل العلاقات القوية والتعاون الوثيق بين البلدين 



استقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن الحكومة اليونانية في مطار أثينا الدولي مساء اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين تبدأ يوم الأربعاء.

وقال دندياس في تغريدة، "لقد رحبت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وهي زيارة تمثل العلاقات القوية والتعاون الوثيق بين اليونان ومصر".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمق الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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