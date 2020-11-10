وزير التعليم: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع نظام جديد لتحديد العلاقة بين ولى الأمر وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها خطة لإلغاء العام الدراسى الحالى.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى توفير منصات إلكترونية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، متابعا أن الدولة تهتم بأبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير متطلباتهم بالمدارس.

وأكمل، أنه تم إنشاء فصول لمتعددى الإعاقة حيث زاد عدد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدارس الدمج لـ 120 ألفا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك أشخاصا يسعون إلى إحداث بلبلة، متابعا أنه سيتم إغلاق الفصل في حال ظهور أي حالة مصابة بفيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة لخبر تغريم ولى الأمر ماليا فى حالة عدم التزام الطالب بالكمامة، وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عاما- بضرورة ارتداء الكمامة.

ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عاما – بارتداء واقي الوجه حفاظا على صحتهم وسلامتهم.