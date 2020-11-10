الصحة تخصص 61 فرعًا للمعامل المركزية لاكتشاف مسببات عدوى كورونا 

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس إدارة الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه جرت مراجعة البرتوكول الرابع لموجهة فيروس كورونا وتدريب الأطباء، مؤكدا تدريب القوى البشرية على بروتوكول علاج كورونا وإجراءات مكافحة العدوى، وأن هناك 61 فرعا للمعامل المركزية لاكتشاف مسببات عدوي كورونا.

وأكمل عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الوزارة عملت على رفع كفاءة مستتشفيات الحميات والعزل لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، كما أن التجمعات وعدم ارتداء الكمامات تساعد على نشر العدوى.

وأكمل رئيس إدارة الشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن كل المؤسسات في الدولة تشارك في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وندعو المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات والمنشآت التعليمية في مصر آمنة.

وكانت قالت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إننا حصلنا على الاعتماد الدولى للمعامل المركزية بوزارة الصحة فى إجرار تجاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة لم تعط أى تصريح لأى معمل خاص لإجراء أى تحاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، والجهة الوحيدة للتحاليل هو معامل وزارة الصحة فقط، مضيفة أن ظهور نتيجة المسحة فى خلال 24 ساعة، وتجرى المسحة فى مصر مجاناً للمواطنين.