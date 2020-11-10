«مصر للطيران» تطرح تخفيضات تصل لـ40% على تذاكر السفر  



أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن طرح تخفيضات تصل إلى 40% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى لندن، ويمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 30 نوفمبر وللسفر حتى 31 مايو 2021.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها شركة مصر للطيران لتقديم أفضل عروض السفر لعملائها.

كما أطلقت مصر للطيران تخفيضات للسفر من القاهرة إلى نيويورك بنسبة تصل إلى 20% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال لشراء التذاكر حتى 30 نوفمبر 2020 والسفر من 26 نوفمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021.

ويمكن للعملاء شراء تذاكرهم ومعرفة إجراءات السفر المطلوبة لكل دولة وشروط وأحكام العروض من خلال الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.

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